【モデルプレス＝2026/01/08】THE RAMPAGEの長谷川慎が2026年1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。2025年11月17日に活動休止を発表した川村壱馬との秘蔵ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】LDHイケメン、活休中メンバーとの「眼福」密着ショット◆長谷川慎、川村壱馬との秘蔵ショット公開長谷川は「誕生日おめでとうございます」と同日に29歳の誕生日を迎えた川村の誕生日を祝福。ライブ会場のバックステージと思われる