香川労働局が入る高松サンポート合同庁舎 香川労働局が2026年3月に卒業予定の香川県の高校生と大学生の2025年11月末現在の就職内定状況を発表しました。 高校生の内定率は90.6％と、前年同月より1.7ポイント上昇しました。内定者数は1065人で前年同月から10.1％増えました。求職者数1176人に対して求人数は4563人で、求人倍率は3.88倍と、過去2年間より低くなっています。 大学生の内定率は65.1％で、前年同月よ