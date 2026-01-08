佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 最高気温は7日より大幅に低く、各地で7℃前後でしょう。朝からほとんど気温が上がりません。夜はさらに気温が下がるので、お帰りが遅くなる方は万全な寒さ対策をしてください。 「天気の予想」 多少雲が広がる時間もありますが、天気の大きな崩れはなく雨が降ることはないでしょう。 「天気図」 日本付近