東京時間10:34現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23105.00（+140.00+0.61%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4466.40（+3.90+0.09%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物は小幅反発、東京金はドル高を受けて上昇