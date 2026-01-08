物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は昨年12月18日に亡くなった片山虎之助氏を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】力強い瞳に面影が…片山虎之助氏の次男・片山大介参院議員党を超えた信頼関係総務相や自民党参院幹事長などを務めた片山虎之助氏は、政策通で頭が切れるとの評があった。遠慮のない発言は要所を外さず、問題点の指摘は具体的で鋭かった