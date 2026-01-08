大阪・新歌舞伎座は7日、公式ホームページで2027年1月に「（仮）壽初春歌舞伎特別公演」の上演が決定したと発表した。詳細は決定次第ホームページ等にて発表するとしている。新歌舞伎座は大阪・上本町にあり、現在の建物は2代目。ほとんど歌舞伎が上演されない劇場として知られる。今年の「壽初春歌舞伎特別公演」は7日から大阪松竹座で開催中（25日まで）。歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、中村壱太郎（35）親子や片岡愛之助（53