もっと子育てを頑張ってほしいのに協力してくれない旦那さんに、頭を抱えている人もいると思います。しかし、それはやる気がないのではなく、子どもとの接し方がわからずに悩んでいる場合もあるようです。そんな旦那さんの意識が、ある出会いがきっかけで変わることがあるようで……？今回は、パパ友に刺激されてイクメンになった男性の話をご紹介いたします。パパ友の言葉「子どもが産まれたものの、どう接すればいいのかわから