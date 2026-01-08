【第2話】 1月8日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、真顔逸華氏のマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第2話をチャンピオンクロスに公開した。 就職のために東京から福岡に引っ越した新入社員の大神ハジメは、慣れない場所の夜に、やたらと人懐こい酔っぱらいの女性と知り合う。だがそれは勤務する会社の上司だった。 第2話ではハチャメチャお姉さんの正体が、上司の高月だったと知