住友林業が大幅続落している。米ドナルド・トランプ大統領は現地時間７日、大規模な機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置を講じると自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。住友林は２７年１２月期までの中期経営計画で米国戸建分譲事業を収益ドライバーと位置付けており、同国における不動産市場の環境変化を懸念した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS