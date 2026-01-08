久光製薬が連日で急騰。２０２１年４月以来の高値をつけている。同社は６日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環として、同社社長が代表者であるタイヨー興産（福岡県久留米市）が久光薬に対し株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表。非公開化を目的とし、買付価格は１株６０８２円となっている。ＴＯＢ価格を意識した資金が流入することとなったが、足もとの久光薬の株価はＴＯＢ価格を大きく上回っ