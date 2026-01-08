タマホームは５日ぶり反落。ＳＭＢＣ日興証券が７日付で投資評価を「２（中立）」から「３（アンダーパフォーム）」へ、目標株価を３６００円から３１００円へ引き下げたことが売り材料視されている。 同証券によると、２６年５月期は上期の受注を踏まえれば通期計画達成のハードルは高いと指摘。株価は配当に支えられているものの、減配リスクが高まってきているとした。 出所：MINKABU PRESS