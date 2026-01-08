瀬戸内地方は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県北部では断続的に雪が降るでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山で8度、津山で7度、高松で10度でしょう。7日よりも気温が低くなります。 9日は高気圧に覆われておおむね晴れる見通しです。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くでしょう。朝の最低気温は岡山と津山で