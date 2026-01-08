午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６７、値下がり銘柄数は６５０、変わらずは８１銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、医薬品、石油・石炭、空運など。値下がりで目立つのは化学、ゴム製品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS