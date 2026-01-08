【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の豆原一成が初主演を務めた映画『BADBOYS -THE MOVIE-』のBlu-ray＆DVDが、2月11日に発売されることが決定した。 ■JO1豆原一成＆INI池崎理人のビジュアルコメンタリーも収録 Blu-rayスペシャル・エディションの特典DISCには、主演の豆原一成（JO1）と共演の池崎理人（INI/「崎」は、たつさきが正式表記）のふたりによるビジュアルコメンタリーをはじめ、未公開シ&#125