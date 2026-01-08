8日11時現在の日経平均株価は前日比266.03円（-0.51％）安の5万1695.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は867、値下がりは650、変わらずは81。 日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が109.3円、信越化 が30.75円、ダイキン が10.03円、レーザーテク が8.96円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を20.06円押し上げている。次いで