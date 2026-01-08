デジタル社会にも不可欠な建設、電気、設備、機械など技術分野の人材確保に向け、東京都教育委員会は２０２６年度、都立の１５工科高校のイメージ刷新を進める。「現場」で働く魅力の発信や生徒の育成を充実させ、各種業界団体との連携も強化する。小池百合子知事も都職員に対する新年あいさつで、こうした施策の重要性を強調した。都立の１５工科高は企業と連携した独自の実習が充実し、卒業生の６割超は即戦力として就職する