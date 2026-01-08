プロ野球・巨人にドラフト5位指名された沖縄電力の小濱佑斗選手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。沖縄から飛行機で入ったという小濱選手は、数日前に買ったばかりのコートに身を包み、羽田空港からジャイアンツ寮に向かいますが、途中、京急川崎からJR川崎駅に向かうところで、道に迷い、汗だくに。沖縄ではほとんど電車に乗ったことがないそうで、「こういうとこでも壁があるのかって、結構大変でした」と苦笑