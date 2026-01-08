マンハッタンのヘリポートに着陸した後、手錠をかけられ、裁判所へ向かうマドゥロ大統領と妻のフロレス氏＝5日/XNY/Star Max/GC Images/Getty Images（CNN）米国で麻薬関連などの罪に問われたベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と妻のシリア・フロレス氏。豪華な宮殿暮らしから一転、米ニューヨークの拘置所での生活を強いられている。収容されているのはブルックリン区の悪名高いメトロポリタン拘置所。「あそこは真の地獄だ」