コメ価格見通し指数の推移米穀安定供給確保支援機構は8日、向こう3カ月のコメ価格の見通しに関する2025年12月の指数が前月より5ポイント低い27になったと発表した。節目の50を3カ月連続で下回り、安値となる予想がさらに強まった。新型コロナウイルス禍で需要が落ち込んだ21年9月に27を記録したのに並び、低い水準となった。全国の生産者や卸売業者、小売業者に調査を実施。指数は価格が「安くなる」や「やや安くなる」の回答