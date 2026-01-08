ガールズグループIVE（アイヴ）メンバーLIZ（リズ）が、シンガポールのファッションマガジン「ロフィシェルシンガポール」の表紙を飾った。同誌は7日、LIZとファッションブランドのカルティエがコラボした写真を数枚公開した。韓国メディアが報じた。今回の画報は、ガラス工場を改造した独特な雰囲気の中で、多彩な質感でLIZの輝く瞬間を盛り込んだ。韓国メディアのスポーツ朝鮮は8日「LIZの美貌爆発」の見出しで「LIZは、澄んだき