達人の遠藤秀さんが、またまたやりました。2025年12月18日に続き、22日にもボックス的中！なんと同じ数字の組み合わせでした。今回は？「本命はバラナンバー。『0』『5』『6』『8』『9』の組み合わせ。ゾロ目は『77』狙い」続いて、出萌名人の予想。「『0』と『5』を千の位に配置して、それぞれのゾロ目も入れています」月別のゾロ目データも紹介します。昨年1年間で最もよく出たのは「11」「22」で18回。最少は「99」の8