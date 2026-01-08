「空白域は（31）〜（33）。ケチャップ数字は21回ぶりに出た（29）と、18回ぶりの（04）です。最有力は（36）。9月1日に出たのが最後で、4カ月以上出ていません。次いで（23）。こちらは9月25日以来出現がありません。月別データから狙ってみたいのが（40）。昨年まで1月の出現は12回で、最少となっています」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2066回 1/8（木）〜 第2069回 1/19（月） 予想数字】・01 09 25 32 35 36・02 10 23 31 3