Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ノートPCもスマホも同時に充電したい。でもデスクはごちゃつかせたくない…。そんな悩みに応えてくれるのが、Anker（アンカー）の「Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」。今回は、電源タップと高出力USB充電器をコンパクト薄型設計のボディにまとめた、実用性重視の充電ステーションの