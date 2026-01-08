米ユタ州のヘバーシティ警察署で、警察報告書を作成する人工知能（ＡＩ）が「警察官がカエルに変身した」と記載してしまう珍事があった。米メディア・ＫＳＴＵ―ＴＶが先日、報じた。ヘバーシティ警察署は今月初め、「ドラフト・ワン」と「コード・フォー」と呼ばれる２つのＡＩソフトの試験運用を開始した。これらのソフトは、ボディカメラの映像から自動的に警察報告書を生成し、書類作業を減らして警官がより多く現場に出ら