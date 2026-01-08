米ニューヨーク・ポスト紙（電子版）は７日（日本時間８日）に岡本和真内野手（２９）と４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約したブルージェイズが、さらなる大型補強として「カブスからＦＡになったカイル・タッカー外野手（２８）の獲得に本腰を入れている」と報じた。今オフのブルージェイズは積極的な補強を続けており、打線の完成度を一段と高める構えだ。ブルージェイズ打線は、スプリンガー、ゲレロ、カーク、そ