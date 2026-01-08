Image: MSI コイツの本気が出せる電源ユニット、あるの？コンシューマー用GPUとして最強の座にあるGeForce RTX 5090ですが、まだまだ伸びしろの塊だったみたい。ラスベガスで開催中のCES 2026でMSIが発表した「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」は限界突破仕様。カネさえ払えば極限のオーバークロックの世界を見せてやるぜ！と、なんと禁断のカスタムBIOSを用意しているのです。