1.自然な生え変わり 猫のヒゲが短くなっている理由として、まず考えられるのが自然な生え変わりです。 猫のヒゲも体の被毛と同じく毛周期があり、時間が経つごとに古いヒゲが抜けて新しいヒゲが生えてきます。生え変わりの時期は一時的にヒゲが短く見えることがあり、異常な状態とは限りません。 ヒゲの中でも数本だけ短くなっている、左右で長さに差がある程度であれば、基本的に心配はいらないでしょう。 正常なレベ