＜ストレートに聞けば、〇〇ちゃんはエッチなことは好き？＞【もっと読む】小川晶・前橋市前市長が“御用達”だった露天風呂付き老舗ラブホの「203号室」潜入ルポよくもまぁ県政トップの立場にありながら、長きにわたって複数の女性職員に1000通に上るエロメッセージを送り続けていたものだ。福井県の杉本達治前知事（63）が昨年12月、職員へのセクハラを認めて辞職した問題。県から依頼を受けた弁護士3人による特別調査委員会