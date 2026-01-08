記録的な円安の流れを受け、年を追うごとに増加の一途をたどる訪日外国人客数。昨年12月に日本政府観光局（JITO）が報告したところによると、’25年11月までの累計訪日客数は約3900万人で、年間で過去最高を記録した’24年の3680万人を上回った。訪日客の増加により大きな経済効果が見込まれるいっぽう、オーバーツーリズム（観光公害）をめぐる批判も高まっており、賛否が分かれる問題だ。そんななか、あるラーメン店が「二重価格