5日に告示された群馬県の前橋市長選（12日投開票）で、予想外のバトルが勃発している。【もっと読む】小川晶・前橋市前市長が“御用達”だった露天風呂付き老舗ラブホの「203号室」潜入ルポ小川晶前市長（43）が部下の既婚男性とラブホテルで密会し、辞職に追い込まれたことに伴う今回の出直し選挙。小川前市長のほかに、自民党が支援する弁護士の丸山彬氏（40）、共産推薦の元市議・店橋世津子氏（64）など、計4人の新人が立