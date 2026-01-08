"悪平等"の不採用も、数字アップに貢献したのかもしれない。昨年の大晦日放送された「NHK紅白歌合戦」の世帯視聴率が35.2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）を記録。2024年と比べて2.5ポイント上昇した。【もっと読む】松任谷由実1989年の"稼ぎ"は1人でホリプロ&イザワオフィスを凌駕していた！紅白“特別企画”枠で出場「テレビの総世帯視聴率が年々落ちる中、このアップは異例と言っていい。矢沢永吉や松田聖子な