株式会社TCフォーラム、長野県小海町、株式会社Vitalizeは、2026年1月17日(土)に東京都港区新橋にて、地方創生イベントを開催します。長野県小海町の自然や食文化を五感で楽しめる「ふるさと体験フェス」が、都心のミーティングスペースAP新橋に登場します。 長野県小海町「まち、まるまる体感。」 開催日時：2026年1月17日(土) 14:00〜19:00会場：ミーティングスペースAP 新橋 3F（東京都港区新橋1丁目12-9）アク