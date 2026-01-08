食楽web 辻堂駅と茅ヶ崎駅のちょうど中間あたり。「桜道」を歩いていると、ふわりと漂うコーヒーの香り。思わず足を止めた先に、オレンジの文字が目印のコーヒースタンドが、ジョンディーコーヒーロースターズがありました。 扉を開けると、まず目に入るのはカウンターにずらりと並んだ生豆。生豆の状態から好みの豆を選べるのがこのお店の特徴。「酸味は控えめ