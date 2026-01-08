８日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）で共演する女優の２ショットが披露された。この日放送される初回にゲスト出演する女優の櫻井淳子（あつこ、５３）が自身のインスタグラムを更新し「久しぶりに会った菜々子さんは、変わらず素敵な女性でした」と主演・松嶋菜々子（５２）との再会を喜んだ。松嶋は黒縁メガネのカジュアルコーデでにっこり。櫻井はうれしそう