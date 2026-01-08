さなるは、2026年1月8日(木)より、お笑い芸人・やす子さんとのコラボレーション企画を展開します。子どもたちに向けた「学び応援プロジェクト」として、公式SNSにて様々なコンテンツを発信します。 さなるグループ「学び応援プロジェクト」 プロジェクト開始日：2026年1月8日(木)配信媒体：さなるグループ公式SNS（YouTube、Instagram）特設サイト： https://www.sanaru-net.com/contents/yasuko/ 学習塾・予