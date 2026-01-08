¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÃ¦Âà¤µ¤»¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤¹66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÃ¦Âà¤µ¤»¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦Âà¤ò»Ø¼¨¤·¤¿ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡¢¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤ä¹ñÏ¢Âç³Ø¡¢¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¤Ê¤É31¤Î¹ñÏ¢µ¡´Ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯1·î¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éWHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤ä¥æ¥Í¥¹¥³¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª