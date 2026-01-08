「現代詩の母」として知られる岡山県赤磐市出身の詩人、永瀬清子さん。今年、生誕120年となるのを記念して、赤磐市は「第27回朗読会 永瀬清子の詩の世界」を2月21日（土）に開催します。 【写真を見る】「現代詩の母」詩人・永瀬清子さん生誕120年を記念した朗読会を2月21日に開催【岡山・赤磐市】 この朗読会では、赤磐市民による永瀬清子さんの詩の朗読や「第23回永瀬清子賞」の表彰式、受賞作品の朗読が行われます。 また、