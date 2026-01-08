◆あまおうショートケーキや焼きたてクレープ、いちごピッツァも！ホテルニューオータニ幕張のいちごスイーツビュッフェホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、いちごスイーツが大集合する「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜［第一弾］」が開催中。期間は、2026年2月28日（土）まで。ひと口サイズの「新スーパーあまおうショートケーキ」や「ナポレオンパイ」、できた