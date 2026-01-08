約２年ぶりの掘り起こし。骨格標本を目的として埋設されたクジラはどんな姿を現すのでしょうか…。２０２４年２月、大阪府堺市の港で死んでいるのが確認された全長約１５ｍのマッコウクジラ。専門家らによる解体と調査を経て、死骸は土に埋められ、数年後に骨を取り出すという『埋設保管』が行われました。あれから約２年たった２０２６年１月。きのうから死骸の掘り起こしが行われ、きょう８日、その姿が見えそうです。