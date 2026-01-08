OpenAIが2026年1月7日に、健康とウェルネスのために設計されたChatGPTの専用機能「ChatGPT ヘルスケア」を発表しました。これは、ユーザーが自身の健康に関する質問をより安全かつパーソナライズされた環境で行えるよう設計された機能で、医療従事者によるケアを補完し、ユーザーが自身の健康情報を理解して主体的に管理できるよう支援することを目的としています。ChatGPT ヘルスケアが登場 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/ind