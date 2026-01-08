アメリカのトランプ大統領は、“国益にならない”などとして国連人口基金などあわせて66の国際機関から脱退するよう指示する文書に署名しました。ホワイトハウスは7日、トランプ大統領が31の国連機関を含む66の国際機関から脱退するよう指示をする大統領覚書に署名したと発表しました。脱退する国際機関には、▼IPCC=「気候変動に関する政府間パネル」や▼国連人口基金、▼国連大学などが含まれます。ホワイトハウスは「トランプ大