東京・江東区のマンションの敷地内で女子高校生にわいせつな行為をしたとして、21歳の男が逮捕されました。近くの駅から帰宅するあとをつけたとみられています。警視庁によりますと、会社員の保里千春容疑者は去年11月、江東区にあるマンションの敷地内で、女子高校生の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。保里容疑者は、駅で帰宅途中の女子高校生を見かけると、およそ600メートルにわたって後をつけたうえ