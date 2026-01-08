松本白鸚さん（松竹提供）松竹は8日、東京・歌舞伎座「寿初春大歌舞伎」の夜の部に出演していた歌舞伎俳優の松本白鸚さん（83）が、体調不良のため休演すると発表した。松竹によると、6日に体調不良で休演しており、大事を取るという。公演は25日まで。代役は中村東蔵さん（87）が務める。