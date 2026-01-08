タレントのトラウデン直美が７日、ＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」で、福井県前知事の杉本達治氏が在職時代に１０００通にも及ぶセクハラメールを送っていたことに「地獄のメッセージ」「寒気がする」と嫌悪感をあらわにした。この日は福井県が前知事の杉本氏についての調査結果を発表したことを取り上げた。杉本前知事は、複数の女性職員に約１０００通ものセクハラメールを送信。スカートの中に手を入れるなどの痴漢行為も発覚して