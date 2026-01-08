米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は７日（日本時間８日）にファンタジー・ベースボール（ＦＢ）の視点でポスティングシステムでメジャー移籍を果たしたブルージェイズの岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２５）を分析した。ＦＢは実在のＭＬＢ選手を一定のルールの下に編成して仮想の自分のチームを編成し、実際の野球における選手の成績をポイント化して総合ポイントなどを競うシミュレー