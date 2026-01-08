プロ野球・巨人にドラフト3位で入団した亜細亜大学の山城京平投手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。このオフは下半身を鍛えるために走り込んできたという山城投手。「開幕ローテーションに入るという目標もありますし、そこに合わせて、シーズンを戦っていけるような体作りだったり、体調管理もしっかりやっていって、周りとコミュニケーションを取りながら頑張っていきたいです」と意気込みました。そして、入