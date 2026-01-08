【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）は７日、同業のパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収の修正提案に反対すると発表した。パラマウントが買収で抱える巨額の負債が経営の負担になることなどを理由に挙げ、引き続き動画配信大手ネットフリックスによる買収案を支持するとした。ＷＢＤは昨年１２月、ネットフリックスによる買収提案を受け入れ契約を結ん