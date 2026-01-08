スターバックスに、バレンタインシーズンが到来。『カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ』と『カカオ ムース ラテ』を、14日から全国の店舗で発売する。“深みを纏うカカオ体験”をテーマに、濃厚なカカオの味わいにストロベリーやムースを重ね、特別な日にも日常のひとときにも寄り添う一杯に仕上げた。【写真】相性ぴったり！”深みを引き立てる”おすすめのカスタマイズ今回のバレンタインの主役となるのは、カカオ