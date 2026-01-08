「送金バイト」を介したマネーロンダリングの構図匿名・流動型犯罪グループ（匿流）らによる特殊詐欺被害の深刻化を受け、警察庁の有識者懇談会は8日、被害金のマネーロンダリング（資金洗浄）対策に関する報告書をまとめた。報酬と引き換えに、被害金を指定された口座に移す「送金バイト」への罰則導入を提言。政府は今月召集の通常国会で、犯罪収益移転防止法改正案の提出を目指す。匿流らは摘発から逃れるため、だまし取っ