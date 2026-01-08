ウクライナ大統領府のブダノフ長官は現地時間1月7日、SNSの公式アカウントを通して、パリで行われた「有志連合」会議が「具体的な成果」を上げたと表明しました。ブダノフ長官はさらに、「ウクライナの代表団はウクライナの持続的な平和と信頼できる安全保障の実現のために、パリで重要な交渉を続けている。すべての情報を公開できるわけではないが、すでに具体的な成果が得られ、作業は続いている。ウクライナの国家利益は守られ